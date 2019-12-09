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رقم الخبر: 270467 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 17:35 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني يتعهد بإعادة الإستقرار لسوق الصرف

المركزي الإيراني يتعهد بإعادة الإستقرار لسوق الصرف

أعلن البنك المركزي الايراني، ان الاستقرار سيعود لسوق الصرف، وذلك على وقع تذبذبات يشهدها في الآونة الأخيرة.

وأوضح عبدالناصر همتي، في تصريح له الاثنين، بأن البنك لن يتعامل على نحو إنفعالي فيما يخص العملة الأجنبية وسيعيد الاستقرار للسوق.

وأشار همتي الى أن صدمة تعديل سعر البنزين والأجواء النفسية الداخلية والخارجية المخيمة على الاقتصاد، يشكل جزءاً من سبب الارتفاع بجانب الأجواء المصاحبة لتقديم مشروع قانون الموازنة ومحاولة البعض بالتشكيك بقوتها. وأضاف: انه وبحسب معلوماتنا، فان شبكات في خارج ايران تحاول رفع أسعار صرف الدولار في السوق.

يذكر أن سوق الصرف الحرة شهدت استقراراً نسبياً بحيث تراوح نطاق الدولار الأميركي عند 110 إلى 115 ألف ريال، بيد أنه تجاوز الـ130 ألف ريال حالياً، علماً أن البنك المركزي يطرح الدولار عند 42 ألف ريال لتغطية واردات السلع الأساسية، وفي توريد البضائع غير الأساسية يطرح سعر 80 ألف ريال.

 
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