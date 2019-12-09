|رقم الخبر: 270465
|تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019
|الوقت: 17:30
|الاقسام: اقتصاد
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سيستان وبلوجستان تسجل نمواً بنسبة 30% في مجال الصادرات
قال مديرعام هيئة الطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق): ان حجم الصادرات عبر الحدود البرية للمحافظة منذ بداية العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2019) لحد الآن، بلغ مليوناً و401 ألف و945 طناً، مما يشير الى زيادة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.
وأوضح أيوب كرد، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، الاثنين: ان معظم الصادرات خلال هذه الفترة تضمنت الغاز السائل وقضبان الحديد ومواد الهيدروكربون والإسفلت والإسمنت والبنزين ونفط الغاز، والتي تم نقلها عبر حدود ميلك وميرجاوة البريين في سيستان وبلوجستان.
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