سيستان وبلوجستان تسجل نمواً بنسبة 30% في مجال الصادرات قال مديرعام هيئة الطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق): ان حجم الصادرات عبر الحدود البرية للمحافظة منذ بداية العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2019) لحد الآن، بلغ مليوناً و401 ألف و945 طناً، مما يشير الى زيادة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.