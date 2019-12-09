أعلن وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، استعداد ايران التام لتبادل السجناء مع اميركا، مؤكدا ان الكرة الآن في ملعب واشنطن.

وفي تغريدة له على تويتر، أشار محمد جواد ظريف الى الافراج عن العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني من السجون الاميركية، معلنا استعداد طهران التام لتبادل السجناء بين الجانبين، وقال: ان الكرة الآن في ملعب أميركا.

وبعد مشاركته في اجتماع وزرراء خارجية "قلب آسيا" في اسطنبول، والقيام ببعض اللقاءات الثنائية على هامش هذا الاجتماع، أشار ظريف في تغريدته إلى عودة العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني، والافراج عن السجين الاميركي لدى ايران والمتهم بالتجسس، جاو وانغ، وكتب: "بعد ان أعدنا رهينتنا (الى الوطن)، فإن لدينا استعداد تام لتبادل شامل للسجناء، والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة.

ووصل العالم الايراني البارز الدكتور مسعود سليماني مساء السبت (7/12/2019) الى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية، بعد ان قضى 14 شهرا في السجون الاميركية الذين احتجزوه بشكل غير قانوني وباتهامات واهية.

الجدير بالذكر ان الاستاذ الدكتور مسعود سليماني هو عالم بارز على الصعيدين الايراني والدولي، متخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي وعلوم الدم، وهو استاذ في جامعات طهران وجامعة تربية المدرسين، ويتعاون مع اشهر المؤسسات العلمية العالمية.