أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا احد يستفيد من انتشار داعش في أفغانستان ووسط آسيا ، وشدد على تشكيل جبهة موحدة ضد جماعة داعش ومكافحتها بقوة.

وفي كلمته اليوم الاثنين امام المؤتمر الوزاري الثامن لـ "قلب اسيا" حول افغانستان المنعقد في اسطنبول، اشاد ظريف بتركيا حكومة وشعبا لعقد هذا المؤتمر وقال إننا نعتبر الانتخابات البرلمانية الافغانية لعام 2018 والانتخابات الرئاسية الأفغانية لهذا العام خطوات أساسية في إطار دستورها ، مضيفًا اننا نحث أصدقاءنا الأفغان بقوة ان يتركوا الخلافات جانباً وان يعملوا على الحفاظ على وحدة أفغانستان وان يولى اهتماما خاصا بتنفيذ الاجراءات التي ينص عليها الدستور الافغاني باعتبارها امرا نهائيا وحتميا.

وأكد رئيس الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الايرانية أنه لا يوجد اي حل عسكري في أفغانستان وإن تواجد القوات الأجنبية لم يجلب الاستقرار لمنطقتنا أبدا ، ولكن سجل تواجدها يظهر أنه أدى حتى إلى توفير الارضية لاستقطاب العناصر المتطرفة، وقال إن الإعلان عن جدول زمني للانسحاب المسؤول للقوات الأجنبية من أفغانستان يمكن أن يوفر الأرضية اللازمة للحكومة الأفغانية لإطلاق عملية سلام ومصالحة على المستوى الوطني.