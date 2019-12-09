وقال ألكساندر فدرو، في كلمته اليوم الاثنين خلال ملتقى مكافحة الفساد في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بطهران، لقد تم اعتماد قانون مكافحة الفساد في عام 2009، وقد مرت الآن 10 سنوات على انضمام إيران إلى لجنة مكافحة الجريمة والمخدرات التابعة للأمم المتحدة.

وتابع: لقد نشطت الحكومة الإيرانية في محاربة الفساد وأعدت آلية لذلك الامر كما حازت أنشطة إيران في هذا المجال على التأييد.

وأشار ممثل لمكتب مكافحة المخدرات في إيران إلى عواقب الفساد، عادّا انه يترك تأثيرات على الناس على مستوى كبير ويسلب الثقة حيال المؤسسات العامة كما يحبط الفساد الجهود المبذولة الرامية لبناء عالم أفضل، و"نحن بحاجة إلى العمل معًا للقضاء عليه وتعزيز النشاط من أجل سيادة حكم رشيد".