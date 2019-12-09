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رقم الخبر: 270460 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: دوليات  
مقتل 8 جنود أفغان بتفجير سيارة جنوبي أفغانستان

مقتل 8 جنود أفغان بتفجير سيارة جنوبي أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، الإثنين، أن ثمانية جنود من الجيش الوطني الأفغاني على الأقل لقوا حتفهم صباح امس الاثنين، وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة في إقليم هلمند جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، عن مصادر في المجلس الإقليمي قولها، إن سيارة مفخخة هاجمت نقطة تفتيش في الإقليم، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة آخرين. وأعلنت حركة طالبان المسلحة، الإثنين، مسئؤليتها عن الهجوم، الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلاً "يتم التحقيق فى ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام فى وقت مناسب " .

وقال مصدر فى الإقليم، إن "إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن فى منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي"، وخلصت المعلومات الأولية إلى مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى الانتحارى، كما فقد اثنان من رجال الأمن عقب الانفجار.
وأشار، إلى أن نقطة التفتيش المستهدفة يديرها الجيش الوطنى الأفغانى وتم تدميرها بسبب قوة الانفجار، مضيفا أنه تم تطويق المنطقة بعد الهجوم كإجراء وقائى .
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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