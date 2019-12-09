|رقم الخبر: 270460
|تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019
|الوقت: 17:09
|الاقسام: دوليات
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مقتل 8 جنود أفغان بتفجير سيارة جنوبي أفغانستان
أعلنت السلطات الأفغانية، الإثنين، أن ثمانية جنود من الجيش الوطني الأفغاني على الأقل لقوا حتفهم صباح امس الاثنين، وأصيب آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة في إقليم هلمند جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، عن مصادر في المجلس الإقليمي قولها، إن سيارة مفخخة هاجمت نقطة تفتيش في الإقليم، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة آخرين. وأعلنت حركة طالبان المسلحة، الإثنين، مسئؤليتها عن الهجوم، الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.
وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلاً "يتم التحقيق فى ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام فى وقت مناسب " .
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