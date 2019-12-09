قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الايرانية " علي ربيعي" ان تصريحات الادارة الامريكية بشأن الاحداث في ايران والتي قالت فيها وبصراحة اننا قمنا بعمل بحيث حدث ماحدث في ايران،قال ان هذه التصريحات جريمة دولية .

واشار ربيعي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إلى فشل الادارة الامريكية في مساعيها لاسقاط الجمهورية الاسلامية وقال : ان امريكا بذلت مابوسعها وخلال الاربعين عاما الماضي للقضاء على الثورة الاسلامية واخيرها ماقامت به خلال الاحداث الاخيرة التي حدثت في بعض المدن الايرانية واعلنتها الادارة الامريكية وبكل صراحة انهم قاموا بعمل ما بحيث حدث ماحدث في ايران مؤكدا ان كلامهم هذا يعتبر جريمة دولية .

و أكد ان المزاعم الامريكية حول عدد القتلى في الاحداث الاخيرة بانها غيرواقعية.

وفيما يتعلق بتبادل المعتقل الامريكي في ايران مع الأستاذ الجامعي الايراني الذي اعتقلته السطات الامريكية لاكثر من عام قال ربيعي : ان مقترح التبادل تم تقديمه من جانب ايران منذ سنة وخلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ولكن امريكا رفضت المقترح الايراني،ولكن الجمهورية الاسلامية ومن منطلق الرأفة الاسلامية استجابت لطلب امريكي بالتبادل تم تقديمة قبل ثلاثة اشهر لتبادل العالم الايراني مع الامريكي في ايران مبينا ان اساس عملنا هو الجميع مقابل الجميع ، ولكننا وافقنا ان تتم عملية التبادل .

واكد ربيعي ان عملية التبادل لم تتم بالتفاوض ولكن باب التفاوض مفتوح امام الادراة الامريكية في القضايا الاخرى.

وصرح اذا قررت امريكا ومنذ اللحظة انهاء الحظر الظالم المفروض ضد الشعب الايراني والعودة الى طاولة 5+1 عندئذ سيتم تهيأة الارضية الملائمة للاجتماع معها في اطار مجموعة 5+1 .