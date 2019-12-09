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رقم الخبر: 270456 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 17:04 الاقسام: دوليات  
محكمة فرنسية تقضي بسجن زعيم اليسار المتطرف.. والسبب؟

محكمة فرنسية تقضي بسجن زعيم اليسار المتطرف.. والسبب؟

أصدرت محكمة في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس حكما يوم الاثنين بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق جان لوك ميلونشون زعيم اليسار المتطرف وتغريمه ثمانية آلاف يورو لإدانته بتهمة ترويع مسؤولين كانوا يحققون معه بشأن مخالفات محتملة تتعلق بالتمويل.

وكان هذا الحكم منتظرا على نطاق واسع بعد محاكمة وصفها ميلونشون بأنها سياسية. وتتعلق الاتهامات بمداهمات لمنزله ومكاتب حزبه العام الماضي بأمر من مكتب المدعي العام في باريس.

وخاض ميلونشون انتخابات الرئاسة عام 2017 وحصل على نسبة غير مسبوقة وهي 19.5 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى. وميلونشون من قيادات المعارضة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية ويساند احتجاجات السترات الصفراء المناهضة للحكومة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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