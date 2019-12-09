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رقم الخبر: 270453 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: دوليات  
نشطاء يقتحمون مكتب رئيس الوزراء بمالطا لإرغامه على الاستقالة

نشطاء يقتحمون مكتب رئيس الوزراء بمالطا لإرغامه على الاستقالة

اقتحم نشطاء في عاصمة مالطا، فاليتا، المبنى الذي يضم مكتب رئيس الوزراء جوزيف موسكات، صباح الاثنين، للمطالبة باستقالته الفورية، في ظل إجراء تحقيق حول مقتل صحفية عام 2017.
وموسكات ليس متورطا بشكل مباشر في القضية، لكنه قال إنه يعتزم التنحي في منتصف يناير، بعد إجراء انتخابات لاختيار زعيم جديد لحزب العمال الحاكم الذي ينتمي له.
وأظهرت شهادة أدلى بها وسيط في عملية القتل وجود صلات لأشخاص في الدائرة المقربة من رئيس الوزراء بمحاولات التستر على الجريمة.
وفاجأ نحو 40 ناشطا رجال الشرطة والجنود واقتحموا المبنى، الذي يعود تاريخه للقرن السادس عشر، من مدخل جانبي وهم يحملون طبولا وصفارات ورايات ومكبرات للصوت.
ثم جلسوا على الأرض وأغلقوا المدخل وهم يهتفون بشعارات تطالب موسكات بالاستقالة. ولم يكن رئيس الوزراء في المبنى في ذلك الوقت.
وراقب أفراد الشرطة والجنود النشطاء دون تدخل، إذ لم يحاول المحتجون الصعود للأدوار التي تضم المكاتب الإدارية في البناية.
وورد اسم كيث شمبري، كبير موظفي مكتب موسكات، في التحقيقات بين المتورطين أو من علموا بمخطط القتل. واستقال شمبري ويخضع حاليا للتحقيق لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة.
وقتلت دافني كاروانا غاليزيا جراء انفجار عبوة مفخخة وضعت تحت سيارتها في أكتوبر عام 2017، عقب كشفها جوانب غامضة من الحياة السياسية في مالطا، ومهاجمتها رئيس الوزراء، متهمة إياه بأنه جعل من البلاد "جزيرة مافيا".
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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