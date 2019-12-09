أفادت تقارير صحفية ووسائل إعلام أميركية، بتعرض سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط (يونايتد) الجوية الأميركية، الخميس، للدغات عقرب، بينما كانت في الأجواء.

وقالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، إنه أثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام.

وأوضحت المرأة أن عقربا خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حيا، واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف، كما أفاد موقع (تي أم زد) الإخباري.

وعندما هبطت الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل نقلها إلى المستشفى، لاستكمال العلاج، بحسب ما ذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.