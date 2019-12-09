  • الإثنين ١١ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الإثنين , ديسمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270450 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 15:44 الاقسام: منوعات  
انتهاء اختبار روفر أوروبي تابع لبعثة (إكزومارس 2020)

انتهاء اختبار روفر أوروبي تابع لبعثة (إكزومارس 2020)

ينتهي اختبار روفر (روزاليند فرانكلين) الأوروبي أواخر يناير عام 2020 .

ثم سينضم الروفر إلى الأجهزة والمعدات المشاركة في بعثة (إكزومارس – 2020) الروسية الأوروبية المشتركة.

صرح بذلك المكتب الصحفي لشركة (لافوتشكين) الروسية المصنعة لأجهزة البعثة.

وقال إن الروفر الأوروبي ينتهي من اختبار قدرته على تحمل درجة الحرارة 120 مئوية تحت الصفر خارجه و60 درجة مئوية تحت الصفر داخله شريطة أن يشكل ضغط الجو 1% من الضغط الجوي الأرضي.

وكانت الوكالة الفضائية الأوروبية قد أفادت في وقت سابق بأن الروفر الأوروبي تثبت فيه كاميرات حساسة فائقة الدقة من شأنها أن تلتقط صورا فوتوغرافية ثلاثية الأبعاد  لسطح المريخ.

يذكر أن بعثة (أكزوماس – 2020) هي برنامج مشترك للوكالة الفضائية الأوروبية ومؤسسة (روس كوسموس) الروسية التي ستنقل منصتها (كازاتشوك) الروفر الأوروبي إلى سطح المريخ وستقوم فيما بعد بدراسته كمحطة روسية مستقلة.

ويتوقع أن يطلق صاروخ (بروتون – إم) الروسي المنصة الفضائية الروسية مع الروفر الأوروبي في 20 يوليو المقبل من قاعدة (بايكونور) الفضائية الروسية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec