التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية " محمدجواد ظريف" على هامش مؤتمر "قلب آسيا" في اسطنبول التقى بنظيره التركي "مولود جاويش اوغلو" وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

وافادت ارنا عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان وزير الخارجية محمدجواد ظريف الذي يزور تركيا للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا" الثامن باسطنبول التقى نظيره التركي " مولود جاويش اوغلو" و وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

وتم خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الجيدة بين البلدين في جميع المجالات.

كما بحث الجانبان القضايا الاقليمية والدولية ومنها احدث المجريات فيما يتعلق بسوريا والظروف التي يمر بها العراق وافغانستان وبحثا كذلك في القضايا الثنائية التي تهم البلدين.

وسيشارك وزير الخارجية في المؤتمر الثامن لوزراء خارجية اسطنبول - قلب أسيا الذي یحمل عنوان " السلام والتعاون والرخاء" الذي يعقد الیوم الاثنين في اسطنبول .

وستتمحور المباحثات حول السلام والمساهمة والتعاون الاقليمي لمستقبل افغانستان.

وعقد اول مؤتمر قلب أسيا في عام 2011 في اسطنبول بمشاركة وزراء خارجية 14 بلدا شمل تركيا وافغانستان وأذربيجان والصين وايران وكازاخستان وقرغيزيا وباكستان وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمنستان والامارات العربية المتحدة.