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رقم الخبر: 270447 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: منوعات  
نفوق زرافة رضيعة.. وصديقها الوفي لم يفارقها

نفوق زرافة رضيعة.. وصديقها الوفي لم يفارقها

أعلنت دار أيتام خاصة بالحيوانات في جنوب أفريقيا نفوق زرافة رضيعة، كانت حظيت بصديق نادر، بعد أن تركت في البرية لوحدها.

وفي منشور على (فيسبوك)، قالت دار أيتام الحيوانات (ذي راينو أورفانيدغ)، الجمعة، إن الزرافة (جاز) نفقت بعدما أصيبت بنزيف في المخ.

وأضافت أن الزرافة لم تكن تستطيع الوقوف على قدميها بشكل مستقر خلال الأيام الأخيرة.

وتابعت قائلة (فريقنا مكسور القلب)، موضحة أن صديق الزرافة، كلب الحراسة (هانتر)كان إلى جوارها وقت أن نفقت، وجلس أمام الغرفة التي كانت فيها لفترة.

ووصلت الزرافة الرضيعة إلى دار الأيتام قبل أسابيع قليلة، بعد أيام فقط من ولادتها، بعدما عثر عليها فلاح في البرية، وكانت ضعيفة ومصابة بالجفاف، فاتصل بالدار طلبا للمساعدة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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