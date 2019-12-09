اختير هدف لاعب برسبوليس شجاع خليل زاده في مرمى الاهلي السعودي كأجمل وأفضل هدف في آسيا لهذا العام 2019.

من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ..

وجاء ذلك بعد الاستطلاع الذي جرى خلال المدة الماضية، والذي شمل جميع الرياضيين والمتتبعين للرياضة، حيث اقتربت الاصوات التي اعطيت لخليل زاده من 4 ملايين صوتاً.

وقد نافس اللاعب الايراني من برسبوليس (شجاع) كل من اللاعبين (فييرا – سرجينيو – آليجونوف – كيم دائه وون – رومارينهو وساواي رشيد)، وفي النهاية جمع اللاعب الايراني 4 ملايين صوت ليحل بالمركز الاول.

وهذا يعتبر من أهم الانجازات التي يفتخر بها كل من اللاعب وناديه وبلده..