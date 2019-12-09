|رقم الخبر: 270445
|تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019
|الوقت: 14:52
|الاقسام: رياضة
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من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ..
انتخاب هدف الايراني (شجاع خليل زاده) كأفضل هدف في آسيا لهذا العام
اختير هدف لاعب برسبوليس شجاع خليل زاده في مرمى الاهلي السعودي كأجمل وأفضل هدف في آسيا لهذا العام 2019.
وجاء ذلك بعد الاستطلاع الذي جرى خلال المدة الماضية، والذي شمل جميع الرياضيين والمتتبعين للرياضة، حيث اقتربت الاصوات التي اعطيت لخليل زاده من 4 ملايين صوتاً.
وقد نافس اللاعب الايراني من برسبوليس (شجاع) كل من اللاعبين (فييرا – سرجينيو – آليجونوف – كيم دائه وون – رومارينهو وساواي رشيد)، وفي النهاية جمع اللاعب الايراني 4 ملايين صوت ليحل بالمركز الاول.
وهذا يعتبر من أهم الانجازات التي يفتخر بها كل من اللاعب وناديه وبلده..
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