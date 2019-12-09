سجل أنطوني ديفيز 50 نقطة في أعلى معدل له هذا الموسم ليقود لوس أنجلس ليكرز للفوز 142-125 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين ليل الأحد.

وكانت هذه المرة الرابعة خلال مسيرته التي يسجل فيها ديفيز 50 نقطة أو أكثر. كما استحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وسجل ليبرون جيمس 32 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه في ليكرز الذي فاز للمباراة الرابعة على التوالي و14 في آخر 15 مباراة.

وأحرز سبنسر دينويدي رمية ثنائية وضعت فريقه في المقدمة قبل 26.3 ثانية من النهاية ليقود بروكلين نتس للفوز 105-102 على دنفر ناجتس، وقاد دينويدي قائمة المسجلين في نتس برصيد 24 نقطة.

وسجل توبياس هاريس 26 نقطة ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لتعزيز سجله بالفوز في 12 مباراة على أرضه دون هزيمة هذا الموسم بعد انتصار صعب 110-104 على تورونتو رابتورز.

وسجل كواي ليونارد 34 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وأضاف بول جورج 27 نقطة ليقودا لوس انجلس كليبرز للفوز 135-119 على واشنطن ويزاردز بعد هيمنة الفريق على الربع الرابع.

وعادل نيمانيا بيليتشا أعلى معدل له خلال مسيرته بتسجيل 30 نقطة وأضاف بادي هيلد 26 نقطة لينهي سكرامنتو كينجز سلسلة من ثلاث هزائم بالفوز على دالاس مافريكس 110-106.

وسجل تايلر هيرو 27 نقطة من بينها رمية ثلاثية وضعت فريقه في المقدمة قبل 38.3 ثانية من نهاية الوقت الإضافي ليواصل ميامي هيت أفضل بداية له على أرضه في تاريخه بالفوز 110-105 على شيكاغو بولز.