فرض وولفرهامبتون التعادل بهدفين لمثلهما على مضيفه برايتون في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل، التاسع له في المسابقة والذي يأتي عقب الفوز على وست هام في الجولة الماضية، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.

أما برايتون، الذي فاز على آرسنال في الجولة الماضية، فأصبح في جعبته 19 نقطة في المركز الـ12.

وعلى ملعب فالمر، بادر وولفرهامبتون بالتقدم (ق28) عن طريق دييجو جوتا، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعدها (ق34) بواسطة نيال موباي.

وتقدم برايتون بعدها بدقيقتين فقط للمرة الأول في المباراة عبر هدف حمل توقيع ديفي بروبر.

لكن جوتا عاد وتألق من جديد ليسجل هدفه الشخصي الثاني (ق44) ليفرض التعادل.

وفيما يلي نتائج بقية مباريات يوم الاحد للدوري الانجليزي الممتاز:

استون فيلا 1 – ليستر سيتي 4

نيوكاسل 2 – ساوثهامبتون 1

نوريتش سيتي 1 – شيفيلد يونايتد 2