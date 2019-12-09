  • الإثنين ١١ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الإثنين , ديسمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270443 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 14:52 الاقسام: رياضة  
التعادل يحسم مواجهة برايتون وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

التعادل يحسم مواجهة برايتون وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

فرض وولفرهامبتون التعادل بهدفين لمثلهما على مضيفه برايتون في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل، التاسع له في المسابقة والذي يأتي عقب الفوز على وست هام في الجولة الماضية، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.

أما برايتون، الذي فاز على آرسنال في الجولة الماضية، فأصبح في جعبته 19 نقطة في المركز الـ12.

وعلى ملعب فالمر، بادر وولفرهامبتون بالتقدم (ق28) عن طريق دييجو جوتا، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعدها (ق34) بواسطة نيال موباي.

وتقدم برايتون بعدها بدقيقتين فقط للمرة الأول في المباراة عبر هدف حمل توقيع ديفي بروبر.

لكن جوتا عاد وتألق من جديد ليسجل هدفه الشخصي الثاني (ق44) ليفرض التعادل.

وفيما يلي نتائج بقية مباريات يوم الاحد للدوري الانجليزي الممتاز:

استون فيلا 1 – ليستر سيتي 4

نيوكاسل 2 – ساوثهامبتون 1

نوريتش سيتي 1 – شيفيلد يونايتد 2

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0632 sec