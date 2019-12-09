حقق بادربورن فوزا قاتلا على مضيفه فيردر بريمن، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وعلى ملعب (فيسير شتاديون)، أحرز المهاجم سفين ميشيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (90).

وكان هذا الفوز هو الثاني لبادربورن هذا الموسم بعد خسارته في 10 مباريات والتعادل في اثنتين.

وبهذه النتيجة، رفع بادربورن رصيده من النقاط إلى 8 في المركز قبل الأخير، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 14 نقطة في المركز الـ14، كما تغلب فريق يونيون برلين بهدفين نظيفين على ضيفه كولن.