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رقم الخبر: 270440 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 14:52 الاقسام: رياضة  
ميلان يواصل العزف على قيثارة الانتصارات في الدوري الايطالي

ميلان يواصل العزف على قيثارة الانتصارات في الدوري الايطالي

فاز ميلان على مضيفه بولونيا (3-2)، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، لحساب الأسبوع الـ15 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب (ريناتو دال آرا)، أحرز للروسونيري كل من المهاجم البولندي، كريستوف بيونتيك (ق15) من ركلة جزاء، والفرنسي ثيو هرنانديز (ق32)، ولاعب الوسط جياكومو بونافينتورا (ق46).

وسجل هدفي أصحاب الأرض، ثيو هرنانديز بطريق الخطأ في مرماه (ق40)، والجناح الألماني نيكولا سانسوني (ق84)، من ركلة جزاء، وهذا الفوز هو الثاني لميلان على التوالي، بعد انتصاره في الجولة الماضية على بارما.

وبهذه النتيجة، رفع الروسونيري رصيده إلى 20 نقطة، في المركز العاشر، بينما تجمد بولونيا عند 16 نقطة، في المركز الـ12.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى التي جرت مساء الاحد في نفس الاطار:

ليتشي 2 – جنوى 2

تورينو 2 – فيورنتينا 1

ساسولو 2 – كالياري 2

سبال صفر – بريشيا 1

سامبدوريا صفر – بارما 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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