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رقم الخبر: 270436 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 14:27 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عرض 33 عقاراً بيولوجياً من إنتاج ايران في الأسواق

عرض 33 عقاراً بيولوجياً من إنتاج ايران في الأسواق

اعلن امين لجنة تطوير التقنية الحيوية في معاونية العلوم والتكنولوجيا عن انتاج 33 عقارا حيويا جديدا على يد الشركات المعرفية، وعرضها في الاسواق خلال 18 شهر المقبل.

وفي إشارة الى أن انتاج العقاقير البيئية على يد الشركات المعرفية تعد من أهم مخططات لجنة تطوير التقنيات لدى معاونية العلوم والتكنولوجيا، صرح رئيس هذه اللجنة الدكتور مصطفى قانعي: إجماليا يوجد 140 عقارا بيولوجيا في العالم ونحن تمكنا من انتاج 22 منها خلال العامين الاخيرين داخل البلاد، منذ أن استُأنف الحظر على البلاد.

وأضاف: ليس اقتصاديا أن تُنتج قاطبة الأدوية البيولوجية، لكن نتطلع على انتاج 33 عقارا آخر تعد مهمة لدينا.

وقال قانعي: من المقرر أن يتم إنتاج 30 عقارا من هذه الفئة خلال 18 شهر المقبل على يد الشركات المعرفية وعرضها في الاسواق.

وأكد: أننا سوف نصل من 97 في المئة الى 99 في المئة بمجال انتاج الأدوية خلال الأشهر الـ18 القادمة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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