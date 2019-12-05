وزارة الأمن تلقي القبض على عناصر كانت تخطط لأعمال تخریبیة في جامعات ايران أصدرت وزارة الأمن بيانا اليوم الخميس، أكدت فيه ان القوات المنتسبة لها ومن خلال الاجراءات المتخذة القت القبض على عناصر كانت تخطط لعمليات تفجير ومن ثم قتل اكبر عدد من طلاب الاقسام الداخلية في جامعات البلاد.