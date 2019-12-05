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رقم الخبر: 270064 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 17:17 الاقسام: محليات  
وزارة الأمن تلقي القبض على عناصر كانت تخطط لأعمال تخریبیة في جامعات ايران

وزارة الأمن تلقي القبض على عناصر كانت تخطط لأعمال تخریبیة في جامعات ايران

أصدرت وزارة الأمن بيانا اليوم الخميس، أكدت فيه ان القوات المنتسبة لها ومن خلال الاجراءات المتخذة القت القبض على عناصر كانت تخطط لعمليات تفجير ومن ثم قتل اكبر عدد من طلاب الاقسام الداخلية في جامعات البلاد.

وافاد البيان ان مجموعة ارهابية قامت بتقطيع انابيب الغاز في احدى الاقسام الداخلية لطلبة جامعة العلم والصناعة بطهران وذلك بهدف تفجيرها وقتل اكبر عدد من الطلبة ولكن بيقظة الطلاب وامن القسم تم احباطها .
واضاف البيان قامت القوات المنتسبة لوزارة الامن بالبحث والتحري للتعرف على مرتكبي هذا العمل الاجرامي واستطاعت من خلال عمليات القاء القبض عليهم .
واعترف العناصر بانهم بهذا العمل كانوا بصدد ايجاد صدمة في الرأي العام الايراني والطلبة خاصة وذلك على اعتاب يوم الطالب الذي يصادف 7 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي.  

 
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