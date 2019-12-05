وسيلتقي وزير النفط الايراني في فيينا بأمين عام منظمة اوبك وكذلك عدد من نظرائه المشاركين في اجتماع المنظمة وسیبحث معهم العلاقات الثنائية.

وكان وزراء منظمة اوبك قد وصلوا فيينا اللية الماضية.

وكان اعضاء اوبك والمنتجون المستقلون من خارج المنظمة قد اتفقوا على تمديد اتفاق خفض الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل ما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي حتى مارس/آذار المقبل، فيما يحاولون عبر الاجتماع لخفض الانتاج مجددا للحد من احتمالية تراجع الاسعار بالاسواق العالمية في السنة القادمة.