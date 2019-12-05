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رقم الخبر: 270063 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: اقتصاد  
وزير النفط الايراني في فيينا للمشاركة في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

وزير النفط الايراني في فيينا للمشاركة في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"

وصل وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة اليوم الخميس الى فيينا للمشاركة في الاجتماع الـ 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط ( اوبك ).

وسيلتقي وزير النفط الايراني في فيينا بأمين عام منظمة اوبك وكذلك عدد من نظرائه المشاركين في اجتماع المنظمة وسیبحث معهم العلاقات الثنائية.
وكان وزراء منظمة اوبك قد وصلوا فيينا اللية الماضية.
وكان اعضاء اوبك والمنتجون المستقلون من خارج المنظمة قد اتفقوا على تمديد اتفاق خفض الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل ما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي حتى مارس/آذار المقبل، فيما يحاولون عبر الاجتماع لخفض الانتاج مجددا للحد من احتمالية تراجع الاسعار بالاسواق العالمية في السنة القادمة.

 
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