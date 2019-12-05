واضاف العميد حاتمي اليوم الخميس خلال مراسم تخليد ذكرى الشهيد الدكتور مجيد شهرياري (العالم النووي الايراني) في زنجان :ان دماء الشهداء فضحت الكذبة الكبرى لاعداء الشعب الايراني التي يدعون فيها انهم يدعمونه واكتشفت مدى عدائهم له من خلال اراقة دماء الابرياء امثال الشهيد الدكتور شهرياري العالم النووي الذي كان يعمل في المجال العلمي فقط .

واضاف ان العدو ولمواجهة التطور العلمي للبلاد قام باعمال عدائية كثيره، مؤكدا على المضي قدما في طريق الشهداء وهو المثابرة والجد والاجتهاد والعمل الدؤوب حتى تحقيق اهدافهم وهي تطور ايران في جميع المجالات.

واشار وزير الدفاع الى تقديم ايران 17 الف شهيد في مواجهة الارهاب وقال : ان العدو تيقن في حقبة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران من جانب النظام الصدامي 1980-1988) بأنه لايستطيع مواجهة الثورة الاسلامية لذا وللوصول الى اهدافه المشؤومة قام باعمال منها الاغتيالات والاغتشاشات التي تم احباطها بيقظة وفطنة الشعب.