  • الخميس ٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الخميس , ديسمبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270061 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: محليات  
الداخلية الايرانية: لا توجد أية مشكلة بدوائر تسجيل المرشحين للانتخابات

الداخلية الايرانية: لا توجد أية مشكلة بدوائر تسجيل المرشحين للانتخابات

أكد رئيس مركز الشؤون الامنية بوزارة الداخلية الايرانية "محمد ابراهيم شوشتري" بان عملية تسجيل الراغبين بالترشح للانتخابات البرلمانية القادمة تجري بصورة جيدة ولم تكن هنالك اي مشكلة لغاية الان بهذا الصدد.

واشار شوشتري اليوم الخميس للصحفين خلال تفقده اللجنة الانتخابیة في طهران الى انه لمس خلال تفقده مبنى ادارة العاصمة بان الامور تجري بصورة منتظمة وسرعة وتعاون جيد مع لجنة الاشراف ولم تكن هنالك اي مشكلة لغاية الان.
واضاف، ان حضور الراغبين بالترشح من المواطنين في لجنة وزارة الداخلية ومبنى ادارة العاصمة واسع النطاق وان الامور تجري بصورة جيدة.
واعرب عن امله بان تجري مراحل التسجيل وتحديد الاهلية بصورة جيدة وبسرعة واضاف، ان اسماء المسجلين ترسل يوميا الى المراجع الاربعة التي عليها اطلاع وزارة الداخلية برايها في غضون 5 ايام وابلاغ المرشحين بنتيجة دراسة الاهلية في الوقت القانوني المحدد.
واكد شوشتري قائلا، انه وفقا للمعلومات الواصلة فان عملية تسجيل المرشحين تجري بصورة جيدة في جميع المحافظات والدوائر الانتخابية ولم يصل لغاية الان اي تقرير بحدوث مشكلة ما.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/3931 sec