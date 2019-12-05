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رقم الخبر: 270060 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: محليات  
عراقجي: مبادرة هرمز للسلام خطوة لتقليل التوترات في المنطقة

عراقجي: مبادرة هرمز للسلام خطوة لتقليل التوترات في المنطقة

وصف مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية للشؤون السياسية " سيدعباس عراقجي" مبادرة هرمز للسلام بأنها خطوة لتقليل التوترات في المنطقة معلنا استعداد ايران في التعاون مع جميع دولها لايجاد سبيلا لتنفيذها.

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية أن عراقجي وخلال لقائه اليوم الخميس بوكيل وزارة خارجية الكويت "خالد جارالله" اكد على عزم الجمهورية الاسلامية تنمية وتحكيم علاقاتها مع جميع دول المنطقة .
وخلال اللقاء الذي تم في الكويت قدم عراقجي توضيحا حول مبادرة هرمز للسلام وقال ان جميع الدول المطلة على الخليج الفارسي ومضيق هرمز بأمكانها وبما تملكه من امكانيات وقدرات ان تلعب دورا مهما في ازدهار وتنمية المنطقة ورسم مستقبلا واعدا لها .
واضاف " ان ايران تعتبر التعاون والحوار بين جميع دول المنطقة السبيل الوحيد لتأمين الامن فيها والتغلب على مشاكلها .
واعتبر عراقجي المبادرة اطارا جيدا لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة وأنها خطوة لتقليل التوترات فيها معلنا استعداد ايران في التعاون مع جميع دول المنطقة لتنفيذها.
وفي سياق اخر اعتبر عراقجي ان السبيل الوحيد لانها الحرب في اليمن هو الحل السياسي وعن طريق الحوار اليمني اليمني مرحبا بالحوارات الجارية بين حكومة الانقاذ الوطني والاطراف اليمنية الاخرى .
كما رحب وثمن الجهود الايجابية التي تبذلها الكويت واميرها في تحكيم الحوار في المنطقة .
من جانبه اكد وكيل وزارة خارجية الكويت " خالد جارالله" على استمرارية اللقاءات الثنائية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وشؤون المنطقة مبينا اهتمام دول مجلس التعاون لتقليل التوترات فيها معتبر الحوار السبيل الوحيد لحل مشاكلها .
كما شدد جارالله على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية بين الكويت والجمهورية الاسلامية .
 

 
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