واوضح "حسين كاظم بور اردبيلي" في تصريح اليوم الخميس، بأن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة وصل الى فيينا صباح اليوم للمشاركة بالدورة 171 للاجتماع الوزاري للدول الاعضاء.

وكان اعضاء اوبك والمنتجون المستقلون من خارج المنظمة قد اتفقوا على تمديد اتفاق خفض الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل ما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي حتى مارس/آذار المقبل، فيما يحاولون عبر الاجتماع لخفض الانتاج مجددا للحد من احتمالية تراجع الاسعار بالاسواق العالمية في السنة القادمة.



