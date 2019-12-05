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رقم الخبر: 270056 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 12:34 الاقسام: دوليات  
اوروبا تنتقد شكوى تركيا قلة الدعم المالي للاجئين السوريين

اوروبا تنتقد شكوى تركيا قلة الدعم المالي للاجئين السوريين

اعلن النائب في البوندستاغ الألماني ( البرلمان)، نيلز شميد، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم زيادة الدعم المالي للاجئين السوريين في تركيا.
وقال شميد لوكالة سبواتنيك، ردا على سؤال يتعلق بإمكانية زيادة الدعم المالي اللاجئين السوريين في تركيا: "لا". وتابع: "أولا ينبغي الوفاء بالمساعدة الحالية، كونها لم تنفق بالكامل. لا يزال هناك ما يكفي من الأموال التي يجب إنفاقها، لذلك لا نحتاج إلى زيادتها".
ووفقا له، تلقت تركيا دعما قويا من الاتحاد الأوروبي في المسائل المتعلقة باللاجئين السوريين.
وأضاف شميد: "قد نضطر لمواصلة تقديم الدعم لبضع سنوات أخرى، لكن تركيا لا يمكنها أن تشكو من المبلغ الذي ينفقه الاتحاد الأوروبي، كون المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي كبيرة للغاية".
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن لأكثر من مرة، أن بلاده ستفتح الحدود مع الدول الأوروبية للاجئين السوريين إذا لم تحصل على دعم كافٍ من الاتحاد الأوروبي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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