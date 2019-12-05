مجلس الوزراء الإيراني يقر مشروع الموازنة العامة الجديدة أقر مجلس الوزراء الايراني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2020 في جلسته الاربعاء، الذي ترأسها الرئيس حسن روحاني.