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|رقم الخبر: 270055
|تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019
|الوقت: 12:20
|الاقسام: محليات
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مجلس الوزراء الإيراني يقر مشروع الموازنة العامة الجديدة
أقر مجلس الوزراء الايراني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2020 في جلسته الاربعاء، الذي ترأسها الرئيس حسن روحاني.
وعلى ضوءه سيحال مشروع القانون الى مجلس الشورى الاسلامي(البرلمان)، للمناقشة والاعتماد النهائي، حيث من المتوقع تسليم المشروع لرئاسة المجلس الاسبوع المقبل.
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