بعد تبادل التهديدات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، دعا وزير دفاع كوريا الجنوبية جونغ كيونغ-دو إلى الحفاظ على موقف دفاعي قوي.

ووفقا لوزارة الدفاع فإن الوزير، وخلال اجتماع نصف سنوي لكبار القادة العسكريين عقد في مقر الوزارة في سيئول، وجه دعوته هذه إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة بارك هان-كي وحوالي 150 من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين.

وبعد تحذيرات كوريا الشمالية أمريكا من تقديم مقترح تفاوضي جديد قبل نهاية العام الجاري، حيث قالت إن الأمر في يد واشنطن من أجل تقرير "هدية عيد الميلاد" التي تريدها، جاء الاجتماع الكوري الجنوبي على مستويات عالية.

ومن ثم لمح الرئيس الأمريكي لإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إذا لزم الأمر، واصفا الزعيم الكوري الشمالي بأنه "رجل يحب الصواريخ".

وقال الوزير الكوري الجنوبي: إن "كوريا الشمالية كثفت تحركاتها العسكرية ويراقب جيشنا الوضع عن كثب".

وتابع أن "الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية في هذا العام تغيرت بشكل كبير، لهذا السبب فإنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث".

كما أشار إلى تنفيذ كوريا الشمالية عدة اختبارات (13 تجربة) إطلاق صواريخ منها الباليستية وقصيرة المدى.

وأضاف أن هذا يعد انتهاكا للاتفاق العسكري بين البلدين الذي تم توقيعه في سبتمبر 2018، حسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأكد على أنه في ضوء التحركات العسكرية الأخيرة لكوريا الشمالية، من الضروري الحفاظ على الاستعداد القوي للدفاع.

وحول الأهداف السياسية للعام المقبل قال "لقد اتخذنا هذا العام خطوة أولى نحو بناء جيش قوي قائم على التكنولوجيا الرقمية من خلال تعظيم التقنيات المتقدمة. يجب علينا أن ندفع بشكل استباقي التدابير ذات الصلة في العام المقبل لتحقيق نتائج معقولة".