واضاف الدكتور رئيسي خلال مراسم الذكرى السبعين لتأسيس جامعة فردوسي في مشهد : ان الجمهورية الاسلامية حصلت على شهادة القضاء على مرض الحصبة في الوقت الذي تم تسجيل 650 اصابة بهذا المرض خلال العام 2016 في الولايات المتحدة الامريكية.

واشار الى ان ايران تعهدت على حصولها شهادة القضاء على مرض الملاريا في العام 2020 ، مبينا انه ومنذ اربعة سنوات لم تسجل حتى حالة واحدة للاصابة بمرض الملاريا في ايران.

واوضح مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، أن القطاع الصحي الإيراني يتوقع من الدول المجاورة مثل أفغانستان وباكستان أن تلتزم بمراقبة الحدود بشان الأمراض مثل الملاريا والسل والأمراض الناشئة، لان إيران ستضطر الى الانفاق بقوة لمكافحة انتشار هذه الامراض.

واضاف رئيسي: أن الحصبة ومرض شلل الأطفال، منتشر وبشكل واسع في البلدان المجاورة، في حين أن إيران حصلت على شهادة إزالة الحصبة منذ سنوات، كما أن البلاد نظيفة منذ 19 سنة من مرض شلل الاطفال.

وتابع : أن معظم دول شرق البحر المتوسط تتوقع أن تحصل من إيران على خدمات الرعاية الصحية الأولية، منوها الى توقيع العديد من الاتفاقات بين إيران وبلدان المنطقة.

وأضاف رئيسي: خلال العام قمنا بزيارات عديدة الى الدول المجاورة وهناك اتصالات مع دول المنطقة في مجال الرعاية الصحية الأولية.