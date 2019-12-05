وكان مهرجان داكا الدولي قد اختار العام الماضي عدداً من الأفلام لمخرجات نساء ليختار خلال دورته الحالية أيضاً فيلم "باسيو" للمخرجة مريم بحر العلومي ويدخلها غمار هذه المنافسة.

هذا وتقام الدورة الثامنة عشر من مهرجان داكا في العاصمة البنغلادشية داكا في الفترة بين 11 حتى 19 کانون الثانی/ يناير 2020 تحت عنوان " فيلم أفضل، مشاهد أفضل ومجتمع أفضل".

وكان "باسيو" قد نال جائزة العنقاء البلورية في قسم ملامح الشرق من مهرجان فجر السينمائي السادس والثلاثين السابق. وجاء في ملخصه " أن المدينة قد تصبح بحجمها الكبير صغيرة كمساحة فناء لبعض الناس و .."

ويشارك في تمثيل الفيلم : بوريا بور سرخ وشقايق فراهاني وبابك انصاري وکریم امیني وحسین ملکي وبهناز جعفري ومحدثه حیرت وسحر غمخوار ویاسمن ترابي و بهروز قادری ،و محمدرسول صفری و..