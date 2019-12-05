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رقم الخبر: 270049 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني "باسيو" ينافس في مهرجان داكا الدولي

الفيلم الايراني "باسيو" ينافس في مهرجان داكا الدولي

تأهل الفيلم السينمائي الايراني " باسيو" للمخرجة مريم بحرالعلومي إلى المنافسة ضمن قسم أعمال المخرجات النساء خلال الدورة الثامنة عشر من مهرجان داكا البنغلاديشی الدولي(DIFF).

وكان مهرجان داكا الدولي قد اختار العام الماضي عدداً من الأفلام لمخرجات نساء ليختار خلال دورته الحالية أيضاً فيلم "باسيو" للمخرجة مريم بحر العلومي ويدخلها غمار هذه المنافسة.
هذا وتقام الدورة الثامنة عشر من مهرجان داكا في العاصمة البنغلادشية داكا في الفترة بين 11 حتى 19 کانون الثانی/ يناير 2020 تحت عنوان " فيلم أفضل، مشاهد أفضل ومجتمع أفضل".
وكان "باسيو" قد نال جائزة العنقاء البلورية في قسم ملامح الشرق من مهرجان فجر السينمائي السادس والثلاثين السابق. وجاء في ملخصه  " أن المدينة قد تصبح بحجمها الكبير صغيرة كمساحة فناء لبعض الناس و .."
ويشارك في تمثيل الفيلم : بوريا بور سرخ وشقايق فراهاني وبابك انصاري وکریم امیني وحسین ملکي وبهناز جعفري ومحدثه حیرت وسحر غمخوار ویاسمن ترابي و بهروز قادری ،و محمدرسول صفری و..

 
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