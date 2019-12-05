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رقم الخبر: 270047 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 11:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
طهران تستضيف المؤتمر الدولي الرابع لعلم الوراثة

طهران تستضيف المؤتمر الدولي الرابع لعلم الوراثة

قال امين المؤتمر الدولي الرابع لعلم الوراثة "سيد جواد مولى" ان هذا الملتقى الدولي سيعقد في طهران خلال الفترة من 15 الى 17 نيسان/ابريل 2020 وبمشاركة افضل العلماء والمحققين من الداخل والخارج.

واضاف مولى في تصريح صحفي انه تم ومنذ اليوم قبول المقالات والتسجيل للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي والتي سيتم خلاله اعطاء الجائزة الوطنية لعلم الوراثة والمهرجان الدولي الاول للاطروحات والمنتجات والخدماتالمتعلقة بعلم الوراثة والمهرجان الطلابي الوطني الاول في هذا المجال .
وقال ايضا سيحضر المؤتمر 30 من افضل اساتذة العالم في مجال العلوم الوراثية فضلا عن علماء الداخل المتوقع ان يصل عددهم الى 300 شخص .
وسيعقد الى جانب المؤتمر ورشة عمل لمدة ثلاثة ايام في مجالات العلوم الوراثية بمشاركة علماء الداخل والخارج .
واكد إن وجود خبرات قيّمة والتقدم العلمي وكوادر من ذوي الخبرة قد وضع ايران في طليعة علم الوراثة في العالم وان المختصون في مجال الخدمات السريرية والتعليمية، نشطون جداً في هذا المجال ولهم دور فعال في الوقاية من العيوب الخلقية.

 
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