  • الخميس ٧ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الخميس , ديسمبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270046 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 11:21 الاقسام: محليات  
وزير الأمن: يقظة وفطنة الجامعيين أحبطت مؤامرات الأعداء

وزير الأمن: يقظة وفطنة الجامعيين أحبطت مؤامرات الأعداء

أكد وزير الأمن الايراني حجة الاسلام محمود علوي، أن اليقظة والفطنة العلمية والسياسية لدى الجامعيين أحبطت مؤامرات الأعداء .

وقال وزير الأمن في بيان اليوم الخميس بمناسبة على أعتاب يوم الطالب الجامعي في ايران، إن يوم 7 كانون الأول / ديسمبر ذكرى المقاومة البطلة لأبناءنا المناهضين للاستكبار والمتطلعين للحرية يسجل صفعة ناصعة في تاريخ هذه الارض المنجبة للشهداء، ويرسم لها مسار الشموخ والفخر، وتعيد هذه الذكرى للأذهان عداء أميركا لهذا الشعب المطالب بحقوقه وسيبقى ما قام به جلاوزة نظام الشاه العميل في مثل هذا اليوم بقتل ثلاثة جامعيين مناهضين للاستكبار كوثيقة دامغة يخلدها التاريخ.
واضاف، حاليا وفي الوقت الذي تفرض فيه اميركا المجرمة الخبيثة حظرا اقتصاديا غير مسبوق لأجل الحاق الهزيمة بجبهة الثورة الاسلامية المباركة ثمرة عمر الامام الخميني الراحل (رض) ودماء شهدائنا، فهي تعلن بكل وقاحة بأن هدفها من إثارة الشغب وزعزعة الامن الوطني في مواجهتها الاسلام المحمدي الاصيل هو نهب الثروات النفطية والحفاظ على أمن الكيان الغاصب للقدس، ولن تتوانى عن تنفيذ أي مؤامرة أو مخطط شرير بالاستعانة بعملائها وأعوانها الضالين في المنطقة من اجل تحقيق هذا الهدف المشؤوم، إلا أن اليقظة والفطنة العلمية والسياسية لدى الجامعيين وباقي فئات الشعب الواعية قد أحبطت مؤامرات الأعداء .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2192 sec