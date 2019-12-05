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|رقم الخبر: 270045
|تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019
|الوقت: 11:17
|الاقسام: محليات
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هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب محافظة بوشهر جنوب ايران
ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بعد منتصف ليلة الاربعاء-الخميس مدينة آبدان بمحافظة بوشهر جنوب ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة 01:07:03 بعد منتصف ليلة الاربعاء-الخميس بالتوقيت المحلي (21:23:03 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) وفي عمق 12 كم من سطح الارض.
واضاف، ان مركز الهزة الارضية كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.14 والطول الشرقي 51.63 .
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
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