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رقم الخبر: 270045 تاريخ النشر: كانون الأول 05, 2019 الوقت: 11:17 الاقسام: محليات  
هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب محافظة بوشهر جنوب ايران

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب محافظة بوشهر جنوب ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بعد منتصف ليلة الاربعاء-الخميس مدينة آبدان بمحافظة بوشهر جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة 01:07:03 بعد منتصف ليلة الاربعاء-الخميس بالتوقيت المحلي (21:23:03 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) وفي عمق 12 كم من سطح الارض.
واضاف، ان مركز الهزة الارضية كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.14 والطول الشرقي 51.63 .
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
 

 
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