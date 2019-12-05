وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة 01:07:03 بعد منتصف ليلة الاربعاء-الخميس بالتوقيت المحلي (21:23:03 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش) وفي عمق 12 كم من سطح الارض.

واضاف، ان مركز الهزة الارضية كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.14 والطول الشرقي 51.63 .

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

