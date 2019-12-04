أكد مصدر في ميناء الحديدة، الأربعاء، أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي يواصل احتجاز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان تواصل احتجاز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية أمام ميناء جيزان على الرغم من خضوعها للتفتيش من قبل الأمم المتحدة وحصولها على تصاريح أممية.

وفي السياق أشارت شركة النفط اليمنية في بيان إلى أنه على الرغم من حديث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في الإحاطة الإعلامية التي قدمها إلى مجلس الأمن يوم 22 من الشهر الماضي، والتي تحدث عن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة إلا أن تحالف العدوان يواصل احتجاز السفن النفطية.

وأكدت الشركة أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز خمس سفن نفط محملة بالبنزين والديزل من أجل زيادة معاناة المواطنين، على الرغم من حصولها على تصاريح بدخول ميناء الحديدة.

وبينت أن الكميات الموجودة على متن السفن المحتجزة في البحر تبلغ (84,837) طن بنزين، (53,004) طن ديزل.

في سياق آخر إغتال مسلحون مجهولون، مساء الثلاثاء، رئيس جهاز البحث الجنائي بشرطة العريش المعين من قبل العدوان في محافظة عدن المحتلة جنوب البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من العدوان أن مسلحين اثنين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على الرائد سالم لهطل بالقرب من مسجد السنة بحي العريش وأردياه قتيلا على الفور.

وأشار شهود عيان إلى أن المسلحين فروا إلى جهة غير معلومة.

وتأتي عملية الاغتيال بعد أقل من 48 ساعة من عملية مماثلة لمدير جهاز البحث الجنائي المعين من قبل العدوان بمديرية المنصورة الرائد صلاح حجيري.

وتشهد المحافظات الجنوبية القابعة تحت الاحتلال حالة من الانفلات الأمني والتصفيات والاشتباكات اليومية بين فصائل المرتزقة الموالية للسعودية وأخرى موالية للإمارات.

هذا واستشهد 5 أطفال وجرح طفل سادس، مساء الثلاثاء، إثر انفجار قذيفة من مخلفات العدوان بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي في الحديدة، أن قذيفة من مخلفات العدوان في قرية المنقم بمديرية الدريهمي انفجرت ما أدى إلى استشهاد 5 أطفال وإصابة طفل سادس.

يُذكر أن طفلة استشهدت الجمعة الماضية وأصيب أربعة من أفراد أسرتها إثر استهداف مرتزقة العدوان لمنزلهم في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

إلى ذلك أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، الثلاثاء، أن دول العدوان السعودي الأمريكي شنت أكثر من 18 غارة جوية، بالتزامن مع تصعيد متواصل بشنها الزحوف المكثفة والتسللات في جبهات الحدود والداخل.

وقال العميد سريع" دول العدوان شنت أكثر من 18 غارة جوية على جبهات الحدود مع تصعيد متواصل بشن عدد من الزحوف المكثفة والتسللات في جبهات الحدود والداخل دون تحقيق أي تقدم وتلقوا صفعات موجعة".

الجدير بالذكر أن متحدث القوات المسلحة أكد في 15 نوفمبر الماضي أن دول العدوان تواصل تصعيدها في جبهات الحدود والداخل من خلال التحشيد والزحوفات تحت غطاء جوي بأكثر من 12 غارة، موضحًا أن قوى العدوان لم تتمكن من تحقيق أي تقدم يذكر وتلقت صفعات قوية بفضل الله".

*دفن أكثر من 70 جثة من ضحايا جريمة سجن ذمار

من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين الثلاثاء، دفن أكثر من 70 جثة من الأسرى والمعتقلين الذين استهدفهم طيران العدوان مطلع سبتمبر في ذمار.

وجرت عملية الدفن بحضور ممثلين للجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق حقوقي من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وممثل النيابة العامة والبحث الجنائي بمحافظة ذمار.

وأكد عضو اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى، أحمد ابو حمراء، استعداد اللجنة التعاون مع أهالي الأسرى والمعتقلين في حال تم التعرف على الجثث وتسليمها لهم.

وفيما يخص الأسرى المحررين من السجون السعودية، أكد ابو حمراء تعرض الأسرى المحررين لأفظع وسائل التعذيب، مشيرا الى أن أحد الجرحى بقي بدون علاج لخمس سنوات وتعمد السجانون تعذيبه في أماكن جراحه.