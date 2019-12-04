قال الكرملين يوم الأربعاء إن تقارير تفيد بأن حلف شمال الأطلسي يعتزم زيادة إنفاقه الدفاعي تظهر أن موسكو كانت على حق في أن تشعر بالقلق إزاء ما وصفه بتوسع الحلف العسكري شرقا وسياسة محاولة احتواء روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ”نرى أن حلف شمال الأطلسي ينفذ إجراءات تهدف إلى الاحتواء والتوسع فيما يتعلق ببلدنا. هذا لا يمكن ألا أن يثير قلقنا فحسب“.

وأضاف أن روسيا لن يتم استدراجها إلى سباق تسلح مكلف رغم سلوك الحلف.