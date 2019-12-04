  • الأربعاء ٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270041 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 18:34 الاقسام: دوليات  
الكرملين: خطط إنفاق الناتو تؤكد مخاوفه

الكرملين: خطط إنفاق الناتو تؤكد مخاوفه

قال الكرملين يوم الأربعاء إن تقارير تفيد بأن حلف شمال الأطلسي يعتزم زيادة إنفاقه الدفاعي تظهر أن موسكو كانت على حق في أن تشعر بالقلق إزاء ما وصفه بتوسع الحلف العسكري شرقا وسياسة محاولة احتواء روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ”نرى أن حلف شمال الأطلسي ينفذ إجراءات تهدف إلى الاحتواء والتوسع فيما يتعلق ببلدنا. هذا لا يمكن ألا أن يثير قلقنا فحسب“.

وأضاف أن روسيا لن يتم استدراجها إلى سباق تسلح مكلف رغم سلوك الحلف.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/9055 sec