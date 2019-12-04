اجتماع بين قيادتي الجهاد الإسلامي وحماس في القاهرة

شرع 33 أسيرا فلسطينيا في معتقل "عسقلان" الصهيوني، الأربعاء، بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لعمليات القمع التي تنفذها إدارة معتقلات العدو بحقهم منذ أكثر من شهر.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن إدارة معتقلات العدو نفذت عملية قمع بحق أسرى "عسقلان" في شهر أكتوبر الماضي، ونقلت الأسرى إلى معتقل "نفحة"، عدا مجموعة من الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، حيث أبقتهم في "المعبار" في ظروف قاسية ومأساوية.

ونهاية الأسبوع المنصرم، أعادت الأسرى المنقولين إلى معتقل "عسقلان"، ليجدوا كافة مقتنياتهم مدمرة، كما وجدوا مصحف عليه آثار أقدام، الأمر الذي دفع الأسرى إلى رفض إستلام أي من مقتنياتهم المدمرة، ووجهوا رسالة احتجاج إلى مدير المعتقل.

وهددت إدارة معتقلات العدو الأسرى أنه وفي حال تنفيذهم للإضراب، ستنقلهم إلى "المعبار" قسم (12)، وهو قسم عبارة عن زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، ومليئة بالحشرات.

يُشار إلى أن إدارة معتقلات العدو الصهيوني انتهجت منذ مطلع العام الجاري، مستوى عالٍ من العنف عبر عمليات قمع منظمة للأسرى، وعلى إثرها أُصيب العشرات من الأسرى، تحديدا في معتقلي "النقب"، و"عوفر".

هذا وعقدت قيادة حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، مساء الثلاثاء، لقاءً في العاصمة المصرية القاهرة استمر أكثر من 5 ساعات برئاسة قائدي الحركتين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.

ووفقاً لبيان مشترك صادر عن الحركتين، فقد بحث اللقاء العديد من القضايا المهمة على الصعيد الوطني وعلى صعيد العلاقة الثنائية الاستراتيجية بين الحركتين.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين استعرضوا المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في ظل محاولات تصفيتها ومواجهة صفقة القرن، وإجراءات تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زماناً ومكاناً، ومحاولة إنهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى وطنهم وكذلك خطوات السيطرة على الضفة المحتلة عبر الاستيطان والذي كان آخره إعلان الحي الاستيطاني الجديد في مدينة الخليل، وأدانتا الموقف الأمريكي الخطير بإدعاء مشروعية الاستيطان القانونية.

كما توقفت القيادتان أمام نضالات وتضحيات الأسرى في سجون العدو الصهيوني وأوضاعهم الصعبة وسبل العمل على تحريرهم من الأسر من جهة وإنهاء معاناتهم ودعم نضالاتهم داخل السجون من جهة أخرى.

وتحدث الاجتماع عن أوضاع اللاجئين في مخيمات الشتات مؤكدين على حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم، كما أعرب المجتمعون عن تضامنهم ووقوفهم مع شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح.

وبحثت قيادتا الحركتين العدوان الأخير على قطاع غزة الذي بدأ باغتيال القائد في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي في دمشق القائد أكرم العجوري والاعتداءات الصهيونية المتتالية على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاربعاء 20 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل ونابلس ورام الله وبيت لحم والقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 20 منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وفي السياق اندلعت مواجهات، ليلة الثلاثاء، بين قوات العدو وشبان فلسطينيين ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق في مخيم العروب شمال الخليل.

وحسب مصادر محلية، فقد داهم جنود العدو مخيم العروب وفتشوا عدد من المنازل، ما أدى لاندلاع المواجهات.

وأوضحت أن جنود العدو أطلقوا خلال المواجهات الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل

كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو جنوب قلقيلية قرب المدخل الجنوبي المعروف للدموع، صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم في الميدان.بمدخل "جلجولية".