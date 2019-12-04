  • الأربعاء ٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270037 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 19:09 الاقسام: عربيات  
السيسي يعلن إستعداد مصر لإرسال مساعدات إلى جيبوتي

السيسي يعلن إستعداد مصر لإرسال مساعدات إلى جيبوتي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، عن تضامن مصر مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأعلن السيسي "مساندة مصر للأشقاء في جيبوتي خلال تلك الظروف الصعبة، واستعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن".

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها جيبوتي الأسبوع الماضي، في سيول وفيضانات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، بينهم 7 أطفال، وتشرد الآلاف، بحسب تقارير رسمية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/5509 sec