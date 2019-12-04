السيسي يعلن إستعداد مصر لإرسال مساعدات إلى جيبوتي أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، عن تضامن مصر مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا.