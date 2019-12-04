اعتبر عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الموقف المصري، الرافض لتوقيع مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، نوعا من التجاوز، مؤكدا أن دولة ليبيا ستنصاع لأي قرار قضائي دولي يتخذ بشأن تلك المسألة.

وقال بلقاسم عبد القادر دبرز، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "الانتقادات المصرية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا".

وأكد أنه "إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص".

من جهتها كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الوطنية (تحت قيادة المشير خليفة حفتر)، مساء الثلاثاء، بيانا "شديد اللهجة"، ردا على توقيع حكومة الوفاق في طرابلس لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية.