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رقم الخبر: 270034 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 18:16 الاقسام: محليات  
جهات إقليمية لا تطيق العلاقات الودية بين إيران وآذربايجان
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة:

جهات إقليمية لا تطيق العلاقات الودية بين إيران وآذربايجان

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة خلال لقائه بنائب رئيس وزراء جمهورية آذربايجان شاهين مصطفى اوف، الاربعاء، قال: إن بعض الجهات الإقليمية وخارجها لا تطيق العلاقات الودية بين البلدين، مضيفاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضع العلاقات بين الشعبين والقوات المسلحة في البلدين في أولوياتها الاستراتيجية.

قد ناقش الجانبان تعميق وتوطيد التعاون الأمني والدفاعي والحاجة إلى تعميقه وتقويته برؤية إستراتيجية.

وخلال الإجتماع، إعتبر نائب رئيس وزراء جمهورية آذربايجان الزيارة الأخيرة التي قام بها اللواء باقري إلى باكو، تشكل منعطفا في العلاقات الثنائية وأشاد بمواقف وآراء اللواء باقري والتي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الجارين ذات التأريخ والثقافة المشتركة.

وحظيت العلاقات العسكرية والدفاعية والتعاون الأمني على الحدود المشتركة خلال العامين الماضيين باهتمام كبير في ظل الارادة السياسية للمسؤولين الايرانيين والآذريين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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