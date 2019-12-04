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رقم الخبر: 270032 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 18:37 الاقسام: محليات  
ايران تؤكد ضرورة حيادية واستقلال المحكمة الجنائية الدولية

ايران تؤكد ضرورة حيادية واستقلال المحكمة الجنائية الدولية

اكد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع جمعية الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ضرورة حيادية واستقلال وعدم تسييس هذه المؤسسة الدولية.
واستعرض رضا بورمند طهراني المبادئ والاهداف الواردة في النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ضرورة استقلال وحيادية وعدم تسييس هذه المؤسسة الدولية.
وادان التهديدات الاخيرة للمسؤولين الاميركيين ضد المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها وموظفيها والمدعي العام فيها ، معتبرا هذه التهديدات بانها تمنع ارساء العدالة ، واعتبرها في الوقت اختبارا لعرض استقلال المحكمة وفاعليتها.
ورحب  مساعد السفير الايراني في لاهاي للشؤون القانونية الدولية بنهج المحكمة في اجراء الدراسة والتحقيقات تجاه الجرائم المرتكبة ضد اقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار والشعبين الفلسطيني والافغاني، مؤكدا في الوقت ذاته على الحيادية والثبات امام الضغوط السياسية في هذه الملفات.
وتطرق بورمند طهراني الى بعض نجاحات البلاد في مجال القوانين الدولية الجزائية فيما يتعلق بالتشريع والجامعات والابحاث.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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