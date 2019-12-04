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رقم الخبر: 270031 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 16:26 الاقسام: دوليات  
خلال شهر.. تركيا رحلت 59 داعشياً إلى بلدانهم

خلال شهر.. تركيا رحلت 59 داعشياً إلى بلدانهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، ترحيل 59 من الذين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل تشاتقلي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن أنقرة "ستعمل على ترحيل جميع الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، وأنها ليس لديها أي تردد في هذا الصدد".
وأضاف: "تم ترحيل 59 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب منذ 11 نوفمبر ولغاية اليوم، 26 منهم إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، و33 إلى بلدان أخرى"، مضيفا أن "هناك 12 إرهابيا استكملت إجراءاتهم لترحيلهم قريبا".
وقال تشاتقلي إن الجيش التركي قضى على 131 "إرهابيا" خلال العمليات، التي جرت الشهر الماضي، مشيرا إلى أن من بينهم شخصيات قيادية مدرجة على قائمة المطلوبين.
هذا وقد أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده "ستواصل ترحيل إرهابيي تنظيم داعش، دون أدنى اهتمام بمواقف بلدانهم من استقبالهم".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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