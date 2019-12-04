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رقم الخبر: 270029 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 16:18 الاقسام: اقتصاد  
ايران تعتزم إنشاء مدينة صناعية مشترکة مع آذربيجان

ايران تعتزم إنشاء مدينة صناعية مشترکة مع آذربيجان

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمعادن الايراني عن اعتزام انشاء مدينة صناعية مشتركة مع آذربيجان.
واوضح الوزير رضا رحماني على هامش اجتماعه بنائب رئيس الوزراء الاذربيجاني في طهران اليوم الاربعاء، بانه تم اجراء دراسات مستفيضة ومباحثات مطولة لتحديد موقع انشاء المدينة الصناعية، وبالتالي وقع الاختيار على محافظة "اردبيل" في شمال غرب ايران، وبالتحديد في الحدود المشتركة بين البلدين.
 
وبيّن أن المدينة الصناعية المزمعة من شأنها تطوير العلاقات التجارية البينية، وأنه من الضروري ترغيب المستثمرين من كلا الجانبين لتوظيف استثمارات بهذا الاطار.
 
واشار الى أن المباحثات اليوم شملت ايضا موضوع التعريفة التفضيلية، حيث تم التوصل لانتائج جيدة بهذا الجانب، وتقرر ابرام اتفاقية تفضيلية في الشهور القادمة في غضون زيارة الرئيس الاذربيجاني المقررة الى ايران.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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