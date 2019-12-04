أكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمود واعظي، بأن تقدماً جيداً تحقق بشأن الإتفاق المتعلق بالتجارة التفضيلية بين طهران وباكو، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية.

وخلال لقائه مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربايجان شاهين مصطفى أوف في طهران مساء الثلاثاء، جرى البحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والإسراع في مسيرة تنفيذ التوافقات المشتركة، وتم التأكيد على بذل جهود مضاعفة للاستفادة من جميع الطاقات المتاحة في سياق تحقيق مصالح الشعبين وشعوب المنطقة.

وفي ختام اللقاء، أشار واعظي في تصريح صحفي الى ضرورة توفير الأرضية المناسبة للزيارة المرتقبة للرئيس الآذربايجاني إلهام علييف الى طهران تلبية للدعوة الرسمية الموجهة إليه من قبل نظيره الايراني حسن روحاني، وقال: إننا عازمون على بحث ومناقشة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وإعداد الوثائق والتوافقات للتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الآذربايجاني الى طهران. وأضاف: لقد اتفقنا خلال الاجتماع المشترك مع مساعد رئيس وزراء آذربايجان كذلك على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قبيل زيارة علييف الى طهران، وتقرر التخطيط لعقد الاجتماع الثلاثي المشترك بين ايران وروسيا وجمهورية آذربايجان في القريب العاجل.

وأوضح واعظي بأنه تم خلال الاجتماع كذلك البحث حول إنشاء خط سكك الحديد "رشت-آستارا" وجرى التأكيد على أهميته، وأضاف: ان هذا الخط السككي يكمل ترانزيت "شمال-جنوب" ونحن في البلدين نرغب بتنفيذه على وجه السرعة.

وأشار الى أن تقدماً جيداً تحقق بشأن اتفاق التجارة التفضيلية بين البلدين، وقال: انه تقرر أن يقوم وزراء الصناعة والمناجم والتجارة والاقتصاد بجمهورية آذربايجان بمتابعة الشؤون المتعلقة بهذا الأمر للتوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الآذربايجاني الى طهران.

من جانبه، قال مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربايجان: ان العلاقات بين طهران وباكو متنامية في الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والنقل والشؤون الانسانية، ونحن عازمون على المزيد من تطوير هذه العلاقات.