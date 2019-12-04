  • الأربعاء ٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الأربعاء , ديسمبر 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270025 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 15:52 الاقسام: اقتصاد  
بإمكان إيران تصدير بضائع بقيمة 100 مليار دولار سنوياً إلى الدول الجوار

بإمكان إيران تصدير بضائع بقيمة 100 مليار دولار سنوياً إلى الدول الجوار

قال رئيس منظمة تنمية التجارة: ان ايران لديها القدرة على تصدير بضائع بقيمة 100 مليار دولار سنوياً الى الدول الجوار.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان حميد زادبوم وصف الدول المجاورة بأنها أهم وجهات تصدير لإيران خلال العقوبات، قائلاً: ان تركيزنا في هذه الظروف ينصب على التصدير إلى هذه الدول المجاورة وتم إجراء دراسات واسعة لهذا الغرض. وأضاف: ان الدراسات والتحليلات التي أجريت بغية تحديد مجموعات ونوعية السلع المستوردة من قبل هذه البلدان أظهرت أن السيارات وقطع غيار السيارات والإلكترونيات والصناعات المحمولة تمثل أكبر حصة من مستوردات هذه البلدان.

وأكمل زادبوم قائلاً: من ناحية أخرى، قمنا بتحليل هذه الأنواع من الصادرات إلى هذه البلدان ووجدنا أنه يمكننا تصدير معظم السلع التي تحتاجها هذه البلدان، حيث أظهرت حساباتنا أنه بناء على احتياجات هذه البلدان وقدرتنا الإنتاجية، يمكننا تصدير سلع بقيمة 100 مليار دولار سنوياً إلى جيراننا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/3579 sec