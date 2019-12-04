وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان حميد زادبوم وصف الدول المجاورة بأنها أهم وجهات تصدير لإيران خلال العقوبات، قائلاً: ان تركيزنا في هذه الظروف ينصب على التصدير إلى هذه الدول المجاورة وتم إجراء دراسات واسعة لهذا الغرض. وأضاف: ان الدراسات والتحليلات التي أجريت بغية تحديد مجموعات ونوعية السلع المستوردة من قبل هذه البلدان أظهرت أن السيارات وقطع غيار السيارات والإلكترونيات والصناعات المحمولة تمثل أكبر حصة من مستوردات هذه البلدان.

وأكمل زادبوم قائلاً: من ناحية أخرى، قمنا بتحليل هذه الأنواع من الصادرات إلى هذه البلدان ووجدنا أنه يمكننا تصدير معظم السلع التي تحتاجها هذه البلدان، حيث أظهرت حساباتنا أنه بناء على احتياجات هذه البلدان وقدرتنا الإنتاجية، يمكننا تصدير سلع بقيمة 100 مليار دولار سنوياً إلى جيراننا.