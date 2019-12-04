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رقم الخبر: 270024 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 15:50 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. تدشين قناة مالية بين إيران وسويسرا

قريباً.. تدشين قناة مالية بين إيران وسويسرا

أعلن عضو بغرفة تجارة طهران عن تدشين قناة مالية مشتركة بين إيران وسويسرا قريباً لتبادل البضائع الإنسانية.

وقال فريال مستوفي، الأربعاء، في تصريح لوکالة‌ (إسنا): سيتم تدشين القناة المالية هذه قريباً وفق ما أعلن مارکوس لايتنر سفير سويسرا في إيران. وصرح بأن النطاق الأساس لنشاط هذه القناة هو تبادل البضائع الإنسانية مثل الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية. وأضاف: کما قال سفير سويسرا إن هذه القناة المالية لا تکون منافسة أو بديلة لآلية "إينستکس" وستکون آلية مختلفة في حال تدشينها.

 

 
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