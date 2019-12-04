وقال فريال مستوفي، الأربعاء، في تصريح لوکالة‌ (إسنا): سيتم تدشين القناة المالية هذه قريباً وفق ما أعلن مارکوس لايتنر سفير سويسرا في إيران. وصرح بأن النطاق الأساس لنشاط هذه القناة هو تبادل البضائع الإنسانية مثل الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية. وأضاف: کما قال سفير سويسرا إن هذه القناة المالية لا تکون منافسة أو بديلة لآلية "إينستکس" وستکون آلية مختلفة في حال تدشينها.