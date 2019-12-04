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رقم الخبر: 270023 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 15:47 الاقسام: اقتصاد  
إنتاج الفستق الإیراني يسجل 320 ألف طن

إنتاج الفستق الإیراني يسجل 320 ألف طن

أعلن مسؤول بوزارة الزراعة الايرانية عن تسجيل إنتاج الفستق 320 ألف طن في السنة الجارية.

وأوضح داراب حسني، رئيس مكتب الفواكه الجافة والشتوية في تصريح له أمس الأربعاء، بأن محافظة كرمان وبإنتاج 100 ألف طن تصدرت قائمة الإنتاج، تلتها كل من خراسان الرضوية ويزد وفارس وخراسان الجنوبية وسمنان والمركزية وقم على التوالي.

وأكد حسني أن ايران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في تصدير الفستق، متوقعاً تصدير أكثر من 150 ألف طن هذا العام.

 

 
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