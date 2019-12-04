وأوضح محمود واعظي، في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، بأن الوفد سيضم وزير الصناعة العماني بمعية مسؤولي 40 شركة عمانية كبرى، وذلك بهدف التئام اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين. ولفت الى أن سلطنة عمان وعلى لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي -لدى زيارته طهران في اليومين الماضيين- أكد رغبة بلاده تطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران.