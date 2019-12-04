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رقم الخبر: 270022 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 15:45 الاقسام: اقتصاد  
وفد إقتصادي عماني ضخم يزور إيران

وفد إقتصادي عماني ضخم يزور إيران

أعلن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية، عن زيارة وفد اقتصادي عماني ضخم الى ايران قريباً.

وأوضح محمود واعظي، في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، بأن الوفد سيضم وزير الصناعة العماني بمعية مسؤولي 40 شركة عمانية كبرى، وذلك بهدف التئام اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين. ولفت الى أن سلطنة عمان وعلى لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي -لدى زيارته طهران في اليومين الماضيين- أكد رغبة بلاده تطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران.

 

 
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