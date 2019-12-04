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رقم الخبر: 270018 تاريخ النشر: كانون الأول 04, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: منوعات  
راكبة تتظاهر بالمرض لهدف غريب وتتسبب في هبوط الطائرة اضطراريا

راكبة تتظاهر بالمرض لهدف غريب وتتسبب في هبوط الطائرة اضطراريا

تسببت امرأة تظاهرت بوعكة صحية شديدة أثناء رحلة جوية بهدف الحصول على مقعد أوسع، بهبوط اضطراري للطائرة.

وقالت إدارة شرطة بنساكولا لشبكة (إن بي سي نيوز)، إن الراكبة التي لم يكشف عن اسمها من فلوريدا، كانت متجهة من بنساكولا بولاية فلوريدا إلى ميامي، على متن الرحلة 3508، التابعة لشركة (إميركان إيغل)، عندما ادعت أنها تعاني من صعوبة في التنفس.

لكن سرعان ما عادت الخطة بنتائج عكسية، حيث اتخذ الطيار قرارا بإعلان حالة الطوارئ وإعادة الطائرة إلى الأرض في بنساكولا.

واضطر المسؤولون إلى إخلاء الطائرة بأكملها بعد أن رفضت المرأة النزول، لكنهم تمكنوا من إقناعها في نهاية المطاف، حيث اعترفت لاحقا بأنها تمارضت للحصول على مقعد أوسع، وفقا لما ذكره مايك وود، مسؤول الإعلام في إدارة شرطة  بنساكولا.

وقالت شركة الطيران في بيان: إنه (في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر، عادت رحلة أميركان إيغل 3508 إلى بنساكولا بسبب راكبة طلبت المساعدة الطبية).

وأشار البيان إلى أن الرحلة أقلعت في البداية عند الساعة 5:43 صباحا، ثم عادت للهبوط في بنساكولا في الساعة 6:26 صباحا، حيث تم إجلاء جميع الركاب، ثم فيما بعد، تم إخراج الراكبة التي ادعت المرض، من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي في المطار، وأقلعت الرحلة مرة أخرى في الساعة 7:41 صباحا.

واحتجزت المسافرة بموجب قانون Baker Act في فلوريدا، والذي يسمح بالاحتجاز القسري للأشخاص المصابين بأمراض عقلية لمدة تصل إلى 72 ساعة، إذا كان يخشى منهم إيذاء أنفسهم أو الآخرين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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