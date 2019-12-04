أثارت كرة متحجرة من (الخلايا) حيرة علماء تنازعوا حول احتمال كونها أقدم جنين حيواني معروف، أو مجرد مجموعة من البكتيريا.

ويعتقد البعض أن الاكتشاف، الذي يشبه حبة الرمل ويمثل (تحت المجهر) مئات الآلاف من الخلايا المجمعة معا، هو عبارة عن جنين مبكر.

ويعتقد العلماء في جامعة هارفارد، أن (الجنين) ينتمي إلى كائن يسمى Caveasphaera، عاش في الصين قبل 609 ملايين سنة.

ومؤخرا، أكملوا دراسة شملت المئات من حفريات Caveasphaera، باستخدام الأشعة السينية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، ويعتقد فريق البحث أن الخلايا يمكن أن تكون نسخة أولية من الحيوان.

وفي حال كان الاعتقاد صحيحا، سيوفر العلماء فرصة لكشف النقاب عن تفاصيل مفقودة عن تاريخنا التطوري، وأصل الحيوانات وكيف تطورت الأنواع لتصبح متنوعة وراثيا.

ويمكن أن يساعد الاكتشاف الجديد في معرفة متى وكيف تتكاثر الخلايا إلى الحد، الذي تصبح فيه أجساما.

ويقول باحثون إن السلف الأول لجميع الحيوانات الحية، عاش منذ زهاء 750 مليون عام، قبل وقت طويل من (الانفجار الكمبري).