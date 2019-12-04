كشف حساب (مفتاح)الشهير على تويتر، السر وراء دفع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، (100 مليون دولار) لشراء حقوق تنظيم نزال بطولة العالم في ملاكمة الوزن الثقيل المقررة في السابع من ديسمبر الحالي، بين البريطاني (أنتوني جوشوا) و (أندي رويز) على أرض السعودية.

وقال الحساب الشهير إن صحيفة تلغراف البريطانية نشرت في أغسطس الماضي، خبراً مفاده ان ابن سلمان دفع نحو 100 مليون دولار لشراء حق تنظيم مباراة بطولة ملاكمة الوزن الثقيل في السعودية، مرجحاً والكلام لـ(مفتاح) أن تكون هذه الاموال دفعت بهدف تنظيم فوز البريطاني (أنتوني جوشوا) على منافسه بطل العالم الأميركي (أندي رويز)!

ويقول (مفتاح) إن السبب وراء هذا الترجيح هو أن منسق صفقة الـ 100 مليون دولار مع ابن سلمان هو صديق مقرّب من (أنتوني جوشوا)، وهو الملياردير (فرانك سميث) المدير التنفيذي لشركة تنسيق مباريات الملاكمة في العالم.

ويقول الحساب السعودي (مفتاح) إن ما تبين له أن ابن سلمان تم خداعه على يد الملياردير (فرانك سميث) تاجر صفقات مباريات الملاكمة، ليدفع 100 مليون دولار لأجل مباراة قد تكون نتيجتها غير نزيهة.